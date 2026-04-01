Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Filistin Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi sürecini sürdürmeye devam ediyor.

Bir taraftan İran’da süren savaş ile ilgili olarak bölgede gerilimi azaltmaya yönelik çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı, Filistin ve Gazze konularında da çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir müzakere gerçekleştirildi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKAN YARDIMCISINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde oldu.

FİDAN VE KALIN DA GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Bu arada, İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından, gerçekleştirilen görüşmeye ait fotoğraflar paylaşıldı.

GAZZE’DE BARIŞ SÜRECİ

Mısır’da Türkiye’nin katılımıyla yapılan bir törende Gazze için bir barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde ikinci aşamaya geçilirken, İsrail’in saldırıları devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN GAZZE’DEKİ ROLÜ

Ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek Gazze Barış Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun üyeleri belirlendi.

Gazze’nin geçici yönetimi ve yeniden inşasından sorumlu Filistinli teknokratlardan oluşan bu komitenin çalışmalarını denetleyen kurulda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.