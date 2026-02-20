Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Bilinci Vatan Bilincidir Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Cemre Vakfı Tanıtım Programı”na katıldı ve burada yaptığı konuşmada, gençlerle buluşmanın memnuniyetini ifade etti. Aynı zamanda, çevre korumanın önemi üzerine vurgu yaptı. Çevre meselelerinin politik bir ayrım gerektirmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Çevre projelerinde asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu yıl Antalya’da gerçekleştirecekleri COP31 zirvesine de değinerek, “Artık söz değil eylem zamanı.” dedi. Cemre Vakfı’nın bu mücadelede önemli bir destek sağlayacağına inancını dile getirdi.

ÇEVRE BİLİNCİ ve VATAN BİLİNCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre bilincinin milli ve varoluşsal bir mesele olduğunu aktardı ve “ÇEVRE BİLİNCİ, VAROLMA BİLİNCİDİR” şeklinde ifade etti. Olası felaketlerin, doğanın zarar görmesinin insan yaşamını tehdit ettiğini belirten Erdoğan, agresif büyüme anlayışının doğanın tahribatı yanında hiçbir fayda sağlamayacağına dikkat çekti. Çevre bilincinin geleceği şekillendiren temel bir unsur olduğunun altını çizdi.

GENÇLERE SESLENDİ

Ramazan ayının ikinci gününde gerçekleştirilen programda birlik mesajları veren Cumhurbaşkanı, “Ruhumuzun manevi cemrelerinden olan mübarek Ramazan-ı Şerif’te sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor; hepinizi kalben selamlıyorum.” dedi. Gençleri valf bünyesindeki “cemreler” olarak tanımlayan Erdoğan, onların yürüttüğü projelerin Türkiye ve insanlık için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. “Sizlerin şahsında burada bulunamayan, ancak bir yaşatma ve yeşertme gönüllüsü olarak, bir cemre olarak bu çatıyı yücelten genç kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” biçiminde devam etti.

GENÇLER GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin çevre bilincini temsil ettiğini belirtti ve “Biliyorum ki sizler, çevre duyarlılığı olan milyonları temsilen buradasınız.” dedi. Gençlerin, çevre sorunları konusunda daima farkındalığını artıracaklarına inandığını ifade eden Erdoğan, yarının gençlerini burada saygıyla selamladı ve onlarla aynı hedef doğrultusunda ilerlemenin kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu aktardı.

DÜNYADA ÇEVRE KRİZİ

Konuşmasında dünya genelinde çevre ve iklim sorunlarının ciddiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı, sanayi atıklarının doğal dengeyi tehdit ettiğini belirtti. Günümüzde karşılaşılan mikroplastiklerin deniz canlılarına yönelik en büyük tehditlerden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, çevre kirliliğinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Bu bağlamda, gençlerin ve tüm bireylerin çevre konusunda sorumluluk almasının elzem olduğunu vurguladı.

MEDENİYET VE KÜLTÜREL KODLARIMIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre duyarlılığını medeniyet değerleri üzerinden şekillenen bir bilinç olarak tanımladı ve geçmişten günümüze taşıdığımız bu kültürel mirasa dikkati çekti. “Yarın kıyametin kopacağını bilsen dahi elindeki fidanı dik.” sözünü hatırlatarak, medeniyetimizin doğaya duyduğu saygıyı ifade etti. İçinde bulundukları çevresel mücadelelerin temel prensiplerinden biri olarak tabiatın korunmasını ön plana çıkardı.

ÇEVRE HAREKETİ VE CEMRE VAKFI

Cemre Vakfı ve gönüllülerinin çalışmalarında çevre bilinci ile hareket edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı, gençlerin bu harekete katılmalarını tavsiye etti. Ayrıca, Türkiye’de çevre konusundaki önemli ilerlemeleri paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemindeki çevre stratejilerine de vurgu yaptı.

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Türkiye’nin çevre standartlarını yükseltmek için attığı adımlara değindi. 81 ilde doğalgaz kullanımının sağlanması, yenilenebilir enerji yatırımlarının arttırılması ve ağaçlandırma çalışmalarındaki ilerlemeleri dile getirdi. 23 yıllık süreçte yapılan çevreye yönelik uygulamaları gözler önüne sererek, çevreyi koruma yönünde kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

HİZMETE AÇIK KAPILAR

Cumhurbaşkanı, çevre çalışmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Çevreyi koruyan her fikri samimiyetle destekliyoruz.” ifadesini kullandı. Gelişmiş ülkelerin önünde yer aldıklarını ve uluslararası anlaşmalarda aktif olduklarını vurguladı. İklim değişikliğiyle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerinin altını çizdi.