Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezayir ile Hedef 10 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken diplomatik görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Beştepe’de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

14 ANLAŞMA İMZALANDI

Ortak basın toplantısından önce, Türkiye ile Cezayir arasında toplam 14 anlaşma imzalandı.

TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmekte olduğunu vurgulayarak, “Cezayir ile işbirliğimiz gelişiyor. Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir’de bin 600’ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor.” dedi.

ANKARA’DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından dikkat çeken noktalar şu şekilde: “Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve değerli heyetini Ankara’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Guelma katliamının yarınki yıldönümü vesilesiyle Cezayir’in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”

KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK KARARLAR ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Tebbun’la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir’de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik, kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, “Değerli basın mensupları, İsrail’in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir’le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Madencilik sektöründeki iş birliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

CEZAYİR’İN TARIMSAL REFAHINA KATKI VERMEYE HAZIRIZ

Erdoğan, “Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir’in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun’la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir’le Afrika’yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum.” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN KONUSUNDA ORTAK TUTUM

Cumhurbaşkanı, “Filistin’de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti’nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir’de ilan edildi. Cezayir’in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye’nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.” bildirisini yaptı.

İMZALANAN ANLAŞMALAR

İki ülke arasında manyetik iş birlikleri ortaya konarak “Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı Arasında Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf arasında düzenli olarak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Anlaşma”ya imzalar atıldı.

Ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bağımsızlık Gazisi ve Şehit Hak Sahiplerinin Refahına Dair Mutabakat Zaptı”na da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katkılarıyla imza atıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınmasına ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma” İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından imzalandı.

Bunun yanı sıra “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı” da imzalandı.

Bir diğer önemli anlaşma ise “Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı” oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Cezayir Tarım, Kırsal