Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Törenle karşılandı

YOĞUN DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden yoğun diplomatik görüşmeleri çerçevesinde, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tianjin şehrine ulaştı.

TÖRENLE KARŞILAMA

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından resmi törenle karşılandı. Zirve kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderler onuruna düzenleyeceği akşam yemeğinde de yer alacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER PLANLARINI GÖRÜŞECEK

Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping ile birlikte diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumu yarın zirvenin ikinci gününde yapılacak.

Zirveye katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme planlanıyor. İki liderin görüşmesinde, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki durumu masaya yatırması bekleniyor. Putin’in burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

GELECEK 10 YIL İÇİN YOL HARİTASI

Çin Devlet Başkanı Şi, zirvede üye ülkelerin katılımıyla gerçekleşecek ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ve gözlemci üye ile diyalog ortaklarının bulunduğu genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Şi, bu toplantılarda, savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin iyileştirilmesine yönelik önerilerini sunacak. Üye ülkeler, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı sonrasında ‘Tiencin Bildirisi’ni kabul ederek, ŞİÖ’nün önümüzdeki 10 yıldaki gelişim stratejisini onaylayacak. Zirvede İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla da ortak bir açıklama yapılacak ve çeşitli işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN TARİHİ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996 yılında sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amaçlarıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştur. ‘Şanghay Beşlisi’ olarak bilinen bu gruba, 2001 yılında Özbekistan’ın katılımı ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. 2017’de yapılan Astana Zirvesi’nde Hindistan ve Pakistan üyeliğini tamamlarken, 2021’de ise İran’ın katılımı sağlanmıştır. 2024’te yapılacak Astana Zirvesi’nde Belarus’un da katılımıyla üye sayısı 10’a ulaşacaktır. Moğolistan ve aktif gözlemci olarak bulunan Afganistan dışında, örgütün Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ile ‘diyalog ortaklığı’ vardır. Örgütü oluşturan ülkelerin toplam yüz ölçümü, Avrasya kıtası üzerinde yaklaşık yüzde 65’lik bir alan kaplarken, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’unu temsil etmektedir.