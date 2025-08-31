Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmelerini devam ettiriyor. Bu çerçevede, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tianjin şehrine geldi.

HAVALİMANINDA TÖRENLERLE KARŞILANDI

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personelinin katılımıyla törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı burada, zirve kapsamındaki akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDE DE BULUNACAK

Ayrıca Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumu ise zirvenin ikinci gününde yer alması planlanıyor.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de zirveye katılması bekleniyor. Erdoğan, bu zirve çerçevesinde Vladimir Putin ile bir ikili görüşme yapacak. İki liderin yapacağı görüşmede Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeler ele alınması öngörülüyor. Putin’in burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapacağı bilgisi alınıyor.

ŞİÖ İÇİN GELECEK 10 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Çin Devlet Başkanı Şi, zirvede üye ülkelerin katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ile gözlemci üye ve diyalog ortaklarının da dahil olduğu genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Şi, bu toplantılarda ülkesinin savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin yapıcı şekilde iyileştirilmesine yönelik önerilerini ve ŞİÖ işbirliğinin bu doğrultuda geliştirilmesi için alınacak tedbirleri sunacak.

TİENCİN BİLDİRİSİ VE İŞBİRLİĞİ BELGELERİ

Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ‘Tiencin Bildirisi’ni onaylayacak ve ŞİÖ’nün gelecek 10 yılındaki gelişim stratejisini kabul edecek. Zirve sırasında ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yapılacak, güvenlik, ekonomi ve halklar arası etkileşime yönelik işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARİHİ VE GÜNÜMÜZ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996’da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amaçlarıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kuruldu. O zamanlar ‘Şanghay Beşlisi’ olarak adlandırılan bu gruba 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla örgütün resmi kuruluşu gerçekleşti. 2017’de Hindistan ve Pakistan’ın üyelikleriyle birlikte, 2021’de İran’ın katılımıyla örgüt üye sayısını 10’a çıkardı. Moğolistan ve Eylül 2021 itibarıyla statüsü pasif durumda olan Afganistan, örgütte ‘gözlemci’ statüsünde bulunuyor. Ayrıca ŞİÖ, Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkeyle ‘diyalog ortaklığı’ ilişkisinde bulunuyor. Örgüt üyesi ülkelerin toplam yüz ölçümü, Avrasya kıtasının yaklaşık yüzde 65’ini kaplıyor; dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’unu temsil ediyor.