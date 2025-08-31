Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de törenle karşılandı

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak için Çin’in Tianjin şehrine gitti.

TÖRENLERLE KARŞILANDI

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenlerle karşılandı. Zirve çerçevesinde, Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderler onuruna düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping ile beraber diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumunun ise zirvenin ikinci gününde yer alması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılıyor. Erdoğan bu zirve sırasında Vladimir Putin ile bir ikili görüşme yapacak. İki liderin sohbetinde, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alınması planlanıyor. Vladimir Putin’in, burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapması öğrenildi.

10 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Çin Devlet Başkanı Şi, zirve kapsamında üye ülkelerin katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ve gözlemci üye ile diyalog ortaklarının yer aldığı genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Şi, bu toplantılarda savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin iyileştirilmesine yönelik önerilerini sunacak. Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ‘Tiencin Bildirisi’ni kabul edecek ve ŞİÖ’nün önümüzdeki 10 yıldaki gelişim stratejisini onaylayacak. Zirve kapsamında ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yayımlanacak; güvenlik, ekonomi ve halklar arası etkileşim konularında işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN KURULUŞU

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk kez 1996’da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kuruldu. İlk olarak ‘Şanghay Beşlisi’ olarak anılan bu gruba 2001’de Özbekistan’ın katılmasıyla resmi kuruluş sağlandı. 2017’de Astana Zirvesi’nde Hindistan ve Pakistan’ın üyelik süreçleri tamamlandı. 2021’de Tacikistan’da yapılan Duşanbe Zirvesi’nde İran’ın, 2024’te Kazakistan’da düzenlenecek Astana Zirvesi’nde ise Belarus’un katılımıyla örgütün üye sayısı 10’a ulaştı. Moğolistan ile, Eylül 2021’den bu yana aktif durumda olmayan Afganistan, örgütte ‘gözlemci’ olarak yer alıyor. ŞİÖ’nün, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 14 ülkeyle ‘diyalog ortaklığı’ bulunuyor. Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümleri, Avrasya kıtasının yaklaşık yüzde 65’ini kapsarken, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’unu temsil ediyor.