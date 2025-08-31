Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’e Gitti

Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’E HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıktı. Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

ZİRVEDEKİ KONUŞMA VE GÖRÜŞMELER

Ziyaret süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumunda söz alacak. Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping ile birlikte diğer liderlerle de ikili görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Diyarbakır’da Minibüs Devrilmesi Oldu

Diyarbakır-Eğil yolunda bir minibüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma açıldı.
