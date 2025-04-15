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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25 BİN atama

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ÖĞRETMEN ATAMALARINA YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında gündemde olup olmayacağı, birçok öğretmen adayı tarafından merak ediliyordu. Bu bekleyişe yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen adaylarına müjdeli haberi iletti.

25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Kabine toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Erdoğan, atama sürecinin başladığını duyurdu. Toplamda 25 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, bu sayının 10 bininin Milli Eğitim Akademisi’ne yapılacağını ifade etti. Erdoğan, “10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

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