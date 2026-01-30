Spotify Türkiye Pazarında Yeni Ofis ve Atama Sürecini Duyurdu

Dijital müzik platformu Spotify, haziran ayının sonuna kadar İstanbul’da yeni bir ofis açacağını ve Türkiye pazarına liderlik edecek yeni bir atama gerçekleştirdiğini duyurdu. Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü Akshat Harbola, “Dünyadaki on milyonlarca dinleyici Türkçe şarkılara ilgi gösteriyor. Pop, hip-hop, arabesk ve elektronik müzik gibi türlerde olağanüstü bir büyüme görüyoruz. Bu ivmeyi bugüne kadar desteklemiş olmaktan gurur duyuyor, şimdi ise bir sonraki aşamaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketin açıklamasına göre Akshat Harbola, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine liderlik etme görevini Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleterek Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü olarak atanmış oldu.

ÜLKEDEKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

İstanbul’daki ofis, Spotify’ın Türkiye’deki varlığını güçlendirirken, yerel uzmanlık ve üst düzey yönetimle pazarı destekleyecek yeni ekip üyeleri ile yıl boyunca büyümeye devam edecek. Türkiye, Spotify için öncelikli pazarlardan biri olmaya devam ederken, bu strateji 2026 yılı boyunca lider ve ekip yatırımlarının sürmesi, yerel uzman istihdamı ve İstanbul ofisinin açılışıyla kendini göstermeyi hedefliyor. Şirket, 2026’nın bahar aylarından itibaren İstanbul’da yerel sanatçı ekosistemini desteklemek ve güçlendirmek üzere müzik streaming ekonomisi, editoryal çalma listeleri ve diğer araçlarla ilgili özel oturumlardan oluşan Spotify Masterclasslar düzenleyecek.

KADIN SANATÇILAR VE YETENEKLERİ DESTEKLEME PROGRAMLARI

Spotify, EQUAL Türkiye ile kadın sanatçıları, RADAR Türkiye ile ise yükselişte olan yetenekleri desteklemeyi amaçlayan programlarına devam edecek. Ayrıca, başta 25 yaş altındaki genç dinleyicilere yönelik hazırlanan ICON programı da gençlerin ikonik Türk sanatçıları keşfetmesinde önemli bir rol üstlenmeyi sürdürecek. Böylece Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının kültürel etkisini ve mirasını onurlandırmaya devam edilecektir.

İSTANBUL OFİSİ YAPISAL BİR ADIM

Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü Akshat Harbola, İstanbul’daki ofis açılışının yalnızca sembolik değil, tamamen yapısal bir adım olduğunu vurguladı. Harbola, Türkiye’nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu belirtirken, burada varlıklarını güçlendirmenin Türkiye’nin müzik ekosistemine, sanatçılarına, içerik üreticilerine ve kültürüne olan uzun vadeli bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Türk sanatçılarının uluslararası alanda tanınmalarına yardımcı olmak istediklerine dikkat çeken Harbola, Spotify’ın Türkiye’deki öncelikli odağının içerik üreticileri ve sanatçılar olacağını dile getirdi.

TÜRK MÜZİĞİNİN KÜRESEL BAŞARISI

Harbola, Türk müziğine duyulan ilginin global ölçekte de gözlemlendiğini vurgulayarak, 2025 yılında Türkiye dışında 52 milyon kullanıcının en az bir Türkçe şarkı dinleyeceğini aktardı. 2020-2025 yılları arasında Türk müziğinin yurt dışındaki dinlenme oranlarının yüzde 160’ın üzerinde artmış olduğunu belirten Harbola, aynı zaman diliminde arabesk müziğinin dinlenmelerinin artış oranının yaklaşık yüzde 150 olduğunu ifade etti.

KÜRESEL DİNLENME ORANLARI YÜKSELİYOR

2025 yılında Türkçe müziklerin en çok dinleneceği yerlerin Almanya, ABD, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık olacağını belirten Harbola, Azerbaycan, Brezilya, Avusturya, Hindistan ve Kanada’daki ilginin de hızla arttığını aktardı. 2025’te Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçılar arasında Lvbel C5, BLOK3, Semicenk, Tarkan ve Ezhel gibi isimlerin yer alacağı ifade edildi.

TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNE SAYGI VE GELECEK YATIRIMI

Geçmişten günümüze Türk müziğini şekillendiren sanatçılar ile gelecek nesillere yön verecek yeni seslerin kutlanması gerektiğinin altını çizen Harbola, bu yaratıcılığın görülmesi ve ilham vermesinin önemine değindi. “Tıpkı Tame Impala gibi global sanatçıların, Barış Manço’nun 70’lerin Türk müziğinden ilham alması gibi kültürel etkileşimlerin artmasını arzuluyoruz. Sanatçıları bilgiyle güçlendirmenin, müziklerini desteklemenin yanı sıra İstanbul’da düzenleyeceğimiz Spotify Masterclasslar ile sanatçılara ve ekiplerine pratik araçlar sunarak, hızla değişen müzik ekonomisinde başarılı olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.” dedi. Harbola, Türkiye’deki varlığı ve yatırımları artırırken, yerel müzik endüstrisi ile işbirliğine verdikleri önemin farkında olduklarını belirtti.