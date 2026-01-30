Hacıosmanoğlu’na Yeditepe Üniversitesi’nde EVAR İşlemi Yapıldı

TFF AÇIKLAMASI HAZIRLADI

Yapılan duyuruda, “Karın aort damarında 2017 yılında meydana gelen genişleme dolayısıyla ‘stent greft’ uygulanan federasyon başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu’na, yakın zaman önce yapılan kontrollerde yeniden müdahale gereksinimi olduğu belirlenmiştir. Bu gelişme üzerine Hacıosmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde Prof. Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilen EVAR işlemiyle tedavi edilmiştir. Önceden yerleştirilen ‘stent greft’te revizyon yapılmıştır. Operasyon başarıyla tamamlanmış olup, Hacıosmanoğlu hastanede yakın takip edilerek sağlık durumu iyi olması nedeniyle taburcu edilmiştir.” açıklamalarına yer verildi.