Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alaska Bildirisi Geldi

CUMHURBAŞKANINDAN ZİRVE DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska’da gerçekleştirilen zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır” dedi.

YENİ SÜRECİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, Alaska Zirvesi’ni olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtirken, “Bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

İzmir Sokakları Göztepe-Fenerbahçe Maçında Karıştı

Süper Lig'de gerçekleştirilecek Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde gergin anlar yaşandı. Taraftarlar arasında olaylar meydana geldi.
Okula Dönüş Alışverişinde Çanta Fiyatları Artışta

2025-2026 eğitim dönemi yaklaşırken veliler, erken okul alışverişine yöneldi. Online harcamalar, geçen yıla göre yüzde 45 artarken, çanta satışları en fazla yükselen kategori oldu.

