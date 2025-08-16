Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alaska Zirvesi’ne Destek

ALASKA ZİRVESİ VE BARİŞ ARAYIŞLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan zirve ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, bu görüşmelerin “Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını” belirtti.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE UMUTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska Zirvesi’ni olumlu bulduğunu ifade ederek, bu yeni sürecin “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını” temenni etti. Ayrıca, Türkiye’nin barışın sağlanması için “her türlü katkıyı sağlamaya” hazır olduğunu vurguladı.