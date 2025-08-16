Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alaska Zirvesi’ne Destek

ALASKA ZİRVESİ VE SÜREÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında düzenlenen Alaska’daki zirve hakkında bir açıklama yaptı. Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

BARİŞ İÇİN TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Aynı zamanda Erdoğan, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz” dedi. Türkiye, barışın sağlanması için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

