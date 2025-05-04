Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki: Polis Üzerine Otobüs Sürdüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaretinin ardından dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta bulunan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını canlı yayında aktardı.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ’NE AÇILIŞ

Erdoğan, bu ziyarette Türkiye’nin inşaatını 3 yıl içinde tamamladığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptıklarını belirtti. “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” dedi.

TEKNOFEST KKTC’DE YAPILDI

Bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST 2025’i ziyaret eden Erdoğan, bu teknoloji yarışmalarına 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencin katıldığını söyledi. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak. Kıbrıs Türk halkının değerli gençlerine de yeni ufuklar açacaktır.” şeklinde konuştu. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türkü kardeşleriyle bir araya geldiklerini de dile getirdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti esnasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini aldığını aktardı ve “Sayın Önder’e bu vesileyle Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” dedi.

Gazetecilerin yönelttiği sorular ve Erdoğan’ın cevapları ise oldukça dikkat çekici oldu. TEKNOFEST’te Kıbrıs gazilerinin yer almasının önemine değinen Erdoğan, “TEKNOFEST bir bilinç, bir davanın ve bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişmeleri vurgulayan Erdoğan, “Bugün, o zamanların çok çok ötesinde bir Türkiye var. Türkiye, savunma sanayindeki özgün tasarımları ve yerli üretimleriyle artık dünyanın parlayan bir yıldızı haline geldi.” dedi.

İSRAİL’İN SİYASETİ

Gazze’ye yardım götüren bir gemiye düzenlenen saldırıyı da değerlendiren Erdoğan, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir.” diyerek saldırının korsanlık olduğunu ifade etti. “Bu ‘sessizlik sarmalı’ artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail’den büyüktür.” şeklinde konuştu.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Geçmişte İsrail’in kışkırtmalarıyla hareket eden kim varsa hüsrana uğradı.” uyarısını yaptı. Suriye’de yeni çatışma ortamlarına izin vermeyeceklerini belirtti.

DEPREM HAZIRLIĞI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul’daki şiddetli depremin ardından Türkiye’nin deprem gerçeğini unutmaması gerektiğini belirten Erdoğan, “Deprem meselesine kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmamız gerekmektedir.” dedi. Kentsel dönüşümün Türkiye için hayati bir konu olduğunu vurguladı. “Kentsel dönüşüm meselesi, hayat-memat meselesidir.” söylemiyle bu konuya dikkat çekti.

Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP’li yöneticilerin polislerimize yönelik hakaret ve provokasyonlarına karşı olduğunu belirterek, “Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır.” şeklinde konuştu. CHP’nin içerisindeki karışıklıkları ve çelişkileri eleştirirken, “Biz CHP’nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.