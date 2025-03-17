Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekonomi Üzerine Açıklamalar

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

AK Parti Kongre Merkezi’nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğe katılarak burada misafirleriyle iftar yaptı. İftar sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide son günlerde yaşanan zorluklara dikkat çekti. Erdoğan, bu yılı disiplinli bir şekilde geçirmelerinin ardından, önümüzdeki seneden itibaren önemli adımlar atacaklarını belirtti. “Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız” dedi.

RAMAZAN COŞKUSU VE KUTSUYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında, partinin ana kademe, kadın ve gençlik kolları, merkez karar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. “Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerif’inizi her bakımdan en verimli şekilde idrak ettiğiniz inancıyla önümüzdeki haftalarda vasıl olacağımız Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Ramazan aylarının manevi anlamına vurgu yaparak, bu dönemin halkla olan bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

RAMAZAN’A GÖLGE DÜŞÜRENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayını zehirlemeye çalışan bazı grupların varlığına dikkat çekti. “Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır” diyerek, bu kişilerin provokasyonlarla halkı bölmeye çalıştığını kaydetti. Ancak Ramazan ve oruç düşmanlarının etkilerinin artık görülmediğini açıkladı.

ÜLKEDEKİ BİRLİK VE BERABERLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki toplumsal hoşgörünün önemine değindi. “İnsanlarımız milli ve manevi değerlerinin sembollerine samimiyetle sahip çıkıyor” diyerek, Türkiye’nin zenginliğini vurguladı. Ülkedeki hiçbir kesimin ötekileştirilmediğini ifade eden Erdoğan, geçmişteki baskıcı günlere son verdiklerini belirtti.

İÇ SİYASETTEKİ SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç siyasetteki tartışmaların ülkenin gerçek meselelerine dikkat çekmekten uzaklaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Ana muhalefetin sadece kendi hırslarıyla uğraştığını ifade eden Erdoğan, karşılarındaki yapının yolsuzluk ve hırsızlıklarla dolu olduğunu vurguladı.

GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin siyasette kendini yenileyen bir yapı olduğunu belirtti. “Türkiye yüzyılı vizyonumuzu da sizler inşa edeceksiniz” dedi. Partinin harcadığı emeklerin ve başarılarının önemine vurgu yaptı ve seçimlerde elde edilen başarıların devam edeceğini ifade etti.

İKTİDARIN GELECEĞİ

“AK Parti iktidarı 2053’e kadar da, 2071’e kadar da Allah’ın izniyle bu yola devam eder” ifadesiyle, partinin gelecekteki hedeflerini de açıkladı. Başarılarının arkasında kararlılık ve bir bütünlük olduğunu belirten Erdoğan, halkın desteklerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ÇALIŞMA DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası sıkı bir çalışma dönemine girilmesi gerektiğini ifade etti. “Biz çalışacağız, çok çalışacağız, bilinçli çalışacağız” diyerek, muhalefetin yalanlarına karşı durmak için gayret göstermeleri gerektiğini bildirdi. Unutulmaması gerekenin, her boşluğun muhalefetin yalanlarıyla doldurulacağına dikkat çekerek katılımcılara güvenini dile getirdi.