Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney’e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Hamaney’in vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hamaney’in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.” dedi.

TÜRKİYE’NİN KARARLI ÇABALARI DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkının ve bölgedeki dost ülkelerin hak ettikleri huzura yeniden kavuşması için Türkiye’nin çabalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Erdoğan, çatışma ortamının son bulması gerektiğine dikkat çekti.

HAMANEY’İN VEFATI İRAN DEVLET TELEVİZYONU TARAFINDAN DUYURULDU

İran devlet televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi. Televizyon, Hamaney’in hayatını kaybettiğini duyurarak, “İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İran hükümeti Hamaney’in ölümünün ardından 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

AİLESİNDEN DE KAYIPLAR VAR

ABD-İsrail saldırılarında, Hamaney’in bazı aile bireylerinin de hayatını kaybettiği doğrulandı. İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırıda, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin isimleri ise açıklanmadı.