ChatGPT’ye Yönelik Boykot Hareketi Büyüyor

DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT

Dünyanın en çok ilgi gören yapay zeka platformu ChatGPT, boykot dalgasıyla karşı karşıya kaldı. “Cancel ChatGPT” etiketli boykot, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaştı. “ChatGPT’yi silin” paylaşımları, farklı platformlarda kullanıcıların harekete geçmesine neden olurken, bunun sebepleri merak konusu oldu. Gözler, ChatGPT’nin kurucusu olan şirketin yöneticilerine çevrildi ve detaylar netleşti.

JAPONYA’DAN ABD’YE TEPKİ

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın ABD Savaş Bakanlığı ile gizli bir iş anlaşması yapması, kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Bu anlaşmanın, Bakanlığın gizli ağlarına teknoloji sağlanmasıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Eleştirilerin artmasıyla birlikte, Türkiye dahil dünya genelinden binlerce ChatGPT kullanıcısı sosyal medya üzerinden abonelik iptali yaptıklarını duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Popüler müzik sanatçısı Katy Perry, X platformunda ChatGPT’nin “işinin bittiğini” belirten bir paylaşımda bulunarak, Claude isimli yeni bir yapay zeka platformuna geçiş yaptığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. CEO Altman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sözleşmenin otonom silahlar ve kitlesel gözetimi yasaklayan katı güvenlik maddeleri içerdiğini vurgulasa da bu yanıtlar eleştirilerin önüne geçemedi.

KULLANICILAR CLAUDE’A YÖNELİYOR

Birçok kullanıcı, Anthropic tarafından geliştirilen Claude isimli yapay zeka uygulamasına geçiş yaptıklarını duyurdular. ChatGPT’den ayrılarak yeni alternatiflere yönelmek, kullanıcılar arasında giderek yaygınlaşan bir trend haline geldi.