Papa 14’üncü Leo’dan İran’a Taziye Açıklaması

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A YÖNELİK ORTAK SALDIRI

ABD ve İsrail, İran’a düzenlediği ortak operasyon ile birçok üst düzey ismin yanı sıra İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i de etkisiz hale getirdi. Bu saldırının ardından global çapta devlet liderlerinden İran’a taziye iletileri gelmeye devam ediyor.

PAPA’DAN İRAN MESAJI

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği İran saldırısının ardından Orta Doğu’daki artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Orta Doğu ve İran’daki gelişmeleri derin bir endişeyle izlediğini belirten Papa, “İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir” ifadelerini kullandı.

