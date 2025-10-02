Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in Sumud Filosu baskınına tepki

İSRAİL DONANMASI’NDAN GAZZE’YE OPERASYON

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na operasyon düzenleyerek, aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, bu baskına tepki gösterdi. Erdoğan, “Sumud baskını, Gazze’deki vahşetin katliamcıların yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesini sağlamıştır. Gazze’de çocukların açıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik haydutluğu lanetliyorum.” dedi.

İSRAİL’İN SOYKIRIMCI YAKLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere saldırısı, soykırım kadrosunun Gazze’de suçlarını gizlemek için cinnet halinde olduğunu ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışın tesis edilmesine, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür.” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Filodaki tüm umut yolcularının yanındayız.” diyerek, “Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi ve sulh-sükun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesine yer verdi.

ANA MUHALEFETİN TUTUMUNA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Meclis’in yeni yasama yılına katılmamasını da değerlendiren Erdoğan, “Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar.” dedi.

MECLİS’TE OLUMSUZ DURUM VE YOLSUZLUK ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, TBMM’nin dördüncü yasama yılının başladığını belirterek, “Meclis’teki atmosfer umut verici” dedi. Ana muhalefet partisinin kaçışının zihniyetlerini göstermiş olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.” ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü. Ayrıca, “Konserinden, asfaltına kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor.” diyerek, yolsuzluk konusuna da değindi.

ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Erdoğan, “THY’nin uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryo yazıyor. Uluslararası piyasalardan gaz almayı bakkaldan gazoz almak kadar basit zanneden bir cehalet çukurunda.” dedi.