Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malatya çiftçilerine Destek!

DESTEK PROGRAMI DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’daki kayısı üreticilerine yönelik destek programını açıkladı. Nisan ayında meydana gelen zirai don felaketi sonrasında çiftçilere büyük bir kaynak ayrıldığı duyuruldu. Hem sigortalı hem de sigortasız çiftçiler için önemli finansman sağlandı. Sigortalı çiftçilere 3,1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

SİGORTASIZ ÇİFTÇİLERE DESTEK

Erdoğan, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının telafi edildiğini belirtti ve “Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik” dedi. Ayrıca, sigortası olmayan çiftçilerin de dikkate alındığını ifade ederek, “Masraflarının karşılanması için yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

ÖDEMELERİN BAŞLANGICI

Erdoğan, destek ödemelerinin Eylül ayı içerisinde başlayacağını müjdeleyerek, “Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde seslendi. Malatya’nın ekonomisi için önemli bir yere sahip olan kayısı üreticilerinin bu destekle kayıplarını telafi etmesi hedefleniyor.