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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öne Çıkan Açıklamalar

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YILDIRIM GİBİ KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine dair vizyonunu paylaşarak, “Bin yıllık mirasın, 100 yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz” dedi. Bu bağlamda, ülke olarak sabırlı ve emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini vurguladı.

HEDEF YOL HARİTASI

Erdoğan, “Daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var” şeklinde ifadelerle, ülke olarak bunun bilincinde olduklarını belirtti. Kararlılık ve azimle ilerleme mesajı verdi. “Biz kararlıyız azimliyiz” sözleriyle geleceğe dair umut verici bir duruş sergiledi.

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