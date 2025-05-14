Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına değinerek, “Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.” dedi. Ayrıca, terör örgütünün Suriye ve Avrupa kollarının da bu sürece katılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın dikkat çekici mesajı “Kayyum uygulaması istisna olacak.” oldu.

DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirme, demokrasi safhasıdır.” dedi. Ayrıca bu sürecin, 86 milyonun arasındaki terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK SORUNLARI

Erdoğan, “Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk. Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık.” diyerek terörün ekonomiye olan olumsuz etkilerini vurguladı. Devlet ve millet olarak terörle sınanıldığını ve bunun bedelinin ödendiğini ekledi. “Güven huzur refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliği güçlendirmekle mümkündür.” diye ekledi.

Erdoğan, terör örgütünün “Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp, fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir.” ifadesiyle, diğer unsurların katılımlarının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bu süreçte destek veren siyasi partilere ve liderlere teşekkür etti.

UYUMLU BİR YÖNETİM ARAYIŞI

Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki yerel yönetim sorunlarına da dikkat çekerek, “Yapılan iş organize suçu aşıp ülke güvenliği sorunu oldu.” uyarısında bulundu. Özellikle belediyelerin yetki paylaşımlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç olduğunu ve yerel yönetim sisteminin ıslah edilmesinin önemli olduğunu belirtti. “Belediye yetkileri tanımlanmalı.” diyerek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

KAYYUM UYGULAMALARINA DİKKAT

Erdoğan, “Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.” diyerek gelecekteki yaklaşımlarının bu yönde olacağını ifade etti.