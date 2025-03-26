Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Tepki

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda yapılan açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli konulara değindi. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından seçmenlerini sokağa döken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Batı medyasına yönelik şikayetlerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, “Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı’ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir” dedi. Ayrıca CHP’nin boykot çağrıları hakkında da uyarılarda bulundu.

ÜLKESİNİ DIŞARIDA ŞİKAYET EDENLER KAYBEDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumsuz boykot çağrılarının işçilerle, sanayicilerle ve tüccarlarla olan ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı. “Tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi batırmak için çabalayan siyasetçilere prim vermeyeceğiz” diye belirtti. Aynı zamanda, geçmişte yaşananlardan örnek vererek, “28 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse, medya kuruluşlarını tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de kaybedecek” ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN ŞİKAYETLER

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Batı medyasına şikayetlerini gündeme getirdiği bildirildi. Özel, BBC’ye verdiği röportajda İngiltere’nin Türkiye’deki gelişmelere karşı sessizliğini öne çıkardı. Özel, “Terk edilmiş hissediyoruz” diyerek İngiliz İşçi Partisi lideri Starmer’a seslendi ve Avrupa ülkelerinin tepkisini örnek gösterdi.

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programındaki açıklamalarında, Kadir Gecesi’nin önemine ve Ramazan Bayramı’na da vurgu yaptı. Katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki Pazar günü müşerref olacağımız Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun” dedi. Bu mübarek günlerin Filistin ve diğer bölgelerdeki mağdurlara hayır getirmesi dileğinde bulundu.

ÇALIŞANLARA SUPPORT

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde, emek, alın teri ve helal kazancın önemine değinen Erdoğan, bu kavramların adalet ve hakkaniyetin temel taşları olduğunu söyledi. Ayrıca, çalışanların haklarını savunmak için önemli adımlar attıklarını belirtti.

1 MAYIS RESMİ TATİL OLDU

Cumhurbaşkanı, 1 Mayıs’ı emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettiklerini duyurdu ve çalışanların refah seviyesini arttırmak için sürekli çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. “Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık ve kamu çalışanlarımız artık pek çok haktan faydalanabiliyor” dedi.

HAKSIZLIKLARA KARŞI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Erdoğan, kamu görevlilerinin sorunlarını çözmek için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. 2025 yılından itibaren memur maaşlarına düzenlenen zam oranları hakkında da bilgiler vererek kamu çalışanlarına yönelik iyileştirmelerin süreceğini ifade etti. Geçmişte yaşanan sorunları bertaraf etmek için birçok düzenleme yapıldığını vurguladı.