Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sahte diplomalar açıklaması

GEÇEN YIL ORTAYA ÇIKAN SKANDAL GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yıl patlak veren ve sahte diplomalar ile sahte akademisyenlerin tartışma konusu olduğu e-imza skandalı güncelliğini koruyor. Ankara’da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanmasıyla sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesine yönelik açılan soruşturmada 134 şüpheli hakkında davalar açılmıştı. Kamu kurumlarının elektronik sistemlerine sızarak sahte imzalarla diploma kayıtları oluşturan kişilere yönelik soruşturmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan konuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARI GÖREVDE

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır” dedi. Soruşturma kapsamında toplamda 220 şüpheliye yönelik adli işlemler başlatıldığını belirten Erdoğan, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını ifade etti. İki aşamalı olarak yürütülen operasyonlar sonucunda 37 kişinin tutuklandığı ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Erdoğan, “Her kim milletin hakkında giriyorsa yakasına yapışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı, “30 yıl sonra İstanbul’da yakayı ele verenlerin konumları ve unvanlarına nasıl bakılmadıysa bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı” ifadesini kullandı. Devletin haramzadelere hiçbir şekilde acımadığını ve gereğini yaptığını belirtti. Açıklamasında, “Ne yaparsanız yapın Türkiye’nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız” dedi. İlgili konularda asgari bir mesuliyet duygusuyla hareket edilmesini isteyen Erdoğan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve gerekli cezaların alınacağını vurguladı. “Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.