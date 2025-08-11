Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sahte Diplomalar Açıklaması

E-İMZA SKANDALINA İLİŞKİN GÜNDEMLERİ KORUYOR

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan sahte diplomalar ve sahte akademisyenlerle ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara’da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi hakkında başlatılan soruşturmada, 134 şüpheli hakkında davalar açılmıştı. Kamu kurumlarının elektronik sistemlerine sızan kişiler, sahte imzalarla diploma kayıtları düzenliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARI GÖREVDE

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır” ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında, 220 şüpheliye yönelik adli işlemler başlatıldı ve 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. İlk iki dalga operasyon sonucunda, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhurbaşkanı, “Her kim milletin hakkında giriyorsa yakasına yapışmaya devam edeceğiz” sözleri ile durumu netleştirdi.

HUKUK DEVLETİ OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 yıl sonra İstanbul’da ele geçirilenlerin konumlarına ve unvanlarına bakılmadan işlemlerin yapıldığını belirtti. “Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı” diyen Erdoğan, bu dosyada da göz yaşına bakılmadığını vurguladı. “Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Türkiye’nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız” diyerek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti. “Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu.