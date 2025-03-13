Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teröre Karşı İşbirliği Çağrısı

TBMM’DE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

TBMM’de gerçekleştirilen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. “Terörsüz Türkiye” konusuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı, siyasi parti ve milletvekillerine çağrıda bulundu: “Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım.” şeklinde ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çalışmalarında Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkısıyla kayda değer bir mesafe alındığına dikkat çekti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen çalışmalarda elde edilen ilerlemeyi değerlendirdi. 27 Şubat tarihi itibarıyla, bu girişimde kritik bir eşikten başarıyla geçtiklerini belirtti. “İşleri yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden, inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.” dedi. Türkiye’nin, 40 yıllık terör belasından kalıcı bir şekilde kurtulmayı hedeflediğini vurguladı. “Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin.” şeklinde konuştu.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör faaliyetlerinden faydalanan kirli odaklarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Parlamento bünyesindeki tüm milletvekillerinin bu hassas konuda duyarlılık göstereceğine inandığını ifade etti. “Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine üstüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim.” dedi. Türkiye’nin düşmanlarını hüsrana uğratmak, emperyalist hevesleri geri püskürtmek, kirli planları tarih sahnesinden silmek gerektiğini vurguladı.

RAMAZAN AYI TEBRİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının anlamı üzerine de konuştu. Neredeyse yarısına gelindiği Ramazan-ı Şerif’i tebrik ederken, bu ayın hayırlar getirmesi için dua etti. İftar programında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, iftarın 85 milyonun birliğinin ve beraberliğinin sembollerinden biri olduğuna inandığını ifade etti.

DEMOCRATİK HAYATTAKİ ROLLER

Cumhurbaşkanı, iktidar ve muhalefet arasındaki diyalogun önemine de değindi. “Demokrasilerde muhalefetin konumu o derece vazgeçilmezdir.” diyerek, muhalefetin yapıcı eleştirilerinin önemli olduğunu dile getirdi. Yasama faaliyetleri sırasında muhalefetin katkılarına kulak tıkılmadığını, eleştirilerin değerlendirildiğini belirtti. Erdoğan, siyasi tartışmaların tansiyonunun yüksek olduğu bir ortamda, daha fazla uzlaşmak ve ortak zeminlerde buluşmak gerektiğine dikkat çekti.