Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen “Valiler Buluşması” etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başlatıldığını belirterek, Cumhur İttifakı olarak tarihi bir adım attıklarını ve komisyonda kabul edilen raporun bu sürece ivme kazandıracağını ifade etti. Ayrıca, terör örgütünün tamamen tasfiyesi için gerekli adımların atılacağını da açıkladı.

RAPOR SÜRECE İVME KAZANDIRACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, raporun komisyonda kabul edilmesini değerlendirerek, “Gerek bölgemizde gerekse dünyada risk ve belirsizliklerin dalga dalga yayıldığı kritik bir dönemde iç cephemizi tahkim etmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak tarihi bir adım attık. Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz.” dedi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki sorunun daha kolay bir şekilde çözülmesiyle birlikte önlerinin daha da açılacağını vurguladı.

MİLLİ DAYANIŞMAYA TEŞEKKÜR

Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun nihai olarak kabul edilmesinde emeği geçen milletvekillerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, “Komisyonumuz uzlaşı temelinde kaleme aldığı raporuyla sürece ivme kazandıracak bir perspektif ortaya koymuştur. Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum.” şeklinde açıklamada bulundu. Özellikle silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili bazı adımlar atılacağı bilgisini de verdi.

BİRLİKTE HUZUR DOLU GÜNLER YAKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilere seslenerek, “Vali; kamil ve müşfik devletin sahadaki yansımasıdır, adalet, hikmet ve hükümetin eritme potasıdır. Başarılı bir vali iyi bir lider demektir.” ifadesini kullandı. Valilerden, sorunlara hızlı müdahale etmeleri ve vatandaşa tepeden bakmadan hizmet etmeleri konusunda hassasiyet beklediğini belirten Erdoğan, “Hizmet ederken güç zehirlenmesine kapılmayacak, kariyer mühendisliğine girişmeyecek, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz devletimizin ve aziz milletimizin selameti dışında hiçbir menfaat gözetmeyeceğiz.” dedi.

ZULMÜN VE ZALİMİN KARŞISINDA DİMDİK DURALIM

Erdoğan, “Bizler birbirine destek oldukça birbirimizin yaralarını sardıkça bölgemizde ve gönül coğrafyamızca barışın huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak kalmayacaktır.” diye konuştu.

KAMU KURUMLARINA SOSYAL MEDYA UYARISI

Cumhurbaşkanı, kamu kurumlarının sosyal medya kullanımı konusunda da önemli uyarılarda bulundu. “Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim faaliyetlerinin önemli kısmı bu mecralara kaydı. Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz bu mecraları daha çok kullanmaya başladı.” diyen Erdoğan, beğeni almak gibi sebeplerle bu platformlarda ölçünün zaman zaman kaçtığını gördüğünü vurguladı. Devlet ciddiyetine yakışmayan sahnelerin sosyal medya ortamına yansıdığını belirten Erdoğan, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inandığını açıkladı.