Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Terror’suz Türkiye’ Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, ardından 300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’ne geçti. Burada önemli açıklamalarda bulunarak, “Terörsüz Türkiye” sürecinde kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Başarı Dilekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin vasıtasıyla Malatya’mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı’mızı ve A Milli Basketbol Takımı’mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı’mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.” dedi.

Örgütlere Karşı Kararlılık

Örgütlerin Suriye’deki uzantılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örgütün Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı, “Kardeşliğimiz artacak, Türkiye’nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız.” diyerek vurguladı.

Konut Teslimleri ve Yeni Yatırımlar

Toplamda 300 bininci konutun anahtarını teslim ettiklerini belirten Erdoğan, “Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışının yapmanın da gururu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Malatya Halkına Teşekkür

Malatya’da yapılan hizmetlere değinen Cumhurbaşkanı, “Battal Gazi’nin diyarındayız. Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya’yı asla ihmal etmedik.” ifadesini kullandı.

Deprem Şehitleri Anısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları anarak, “Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi ve Türkiye’nin bu felaketle başa çıkma çabalarına dikkat çekti.

Umutların Yeşermesi

“6 Şubat’ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.” diyen Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı.” şeklinde hitap etti.

Konut ve İş Yeri Dağılımı

“Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Malatya’da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor.” dedi. Ayrıca, “303 bin sınırını aşarak 295 bin 929’u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz.” ekledi.

Yeni Yatırımların Açılışı

Cumhurbaşkanı, “Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarla Malatya’mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz.” dedi ve bu yatırımlarda emeği geçen kurumları tebrik etti.

Tarım Sigortası Ödemeleri

Malatya’da yaşanan zirai don olayı için tarım sigortası olan üreticilere 3,1 milyar liralık ödemelerin yapıldığını ifade eden Erdoğan, sigortası olmayan üreticilere ise 3,8 milyar liralık ödeme yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Eleştiriler ve Siyasi Mesajlar

Cumhurbaşkanı ana muhalefetin durumunu ve eleştirilerini de gündeme getirerek, “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu.” ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde sonlandırdı.