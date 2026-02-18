Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Valiler Buluşması Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de gerçekleştirilen “Valiler Buluşması” etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, komisyonda oy çokluğuyla onaylandı. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla Cumhur İttifakı’nın tarihi bir adım attığını ve kabul edilen raporun sürecin hızlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı, terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması yönünde de adımlar atılacağını belirtti.

RAPORUN ÖNEMİ

Erdoğan, komisyonda kabul edilen raporu değerlendirirken şunları söyledi: “Gerek bölgemizde gerekse dünyada risk ve belirsizliklerin dalga dalga yayıldığı kritik bir dönemde iç cephemizi tahkim etmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak tarihi bir adım attık. Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk.” Erdoğan, bu süreçte karanlık odaklara rağmen büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini vurguladı ve “Suriye’nin kuzeyindeki sorunun suhuletle çözülmesiyle birlikte önümüz daha da açılacaktır” dedi.

VALİLERİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan valilere seslenerek, “Vali; kamil ve müşfik devletin sahadaki yansımasıdır, adalet, hikmet ve hükümetin eritme potasıdır. Başarılı bir vali iyi bir lider demektir” ifadelerini kullandı. Valilerden, sorunlara hızlı müdahale etmeleri ve vatandaşla iletişimde dikkatli olmaları istendi. “Hizmet ederken güç zehirlenmesine kapılmayacak, kariyer mühendisliğine girişmeyecek, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz devletimizin ve aziz milletimizin selameti dışında hiçbir menfaat gözetmeyeceğiz” dedi.

DESTEĞİN ÖNEMİ

Erdoğan, birlikte olmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Bizler birbirine destek oldukça bölgemizde ve gönül coğrafyamızda barışın, huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu” belirtti. “Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Cumhurbaşkanı, kamu kurumlarına sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulunarak, “Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim faaliyetlerinin önemli kısmı bu mecralara kaydı. Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz bu mecraları daha çok kullanmaya başladı” dedi. “Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler oraya çıkmakta. İletişim çalışması ya iletişim kazasına ya iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerek kamu görevlilerinin en üst düzeyde hassasiyet göstereceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.