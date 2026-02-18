HIV Pozitif Eşin Sakladığı Gerçeğe Mahkeme Kararı

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğu ortaya çıkan eşle ilgili mahkeme kararı açıklandı. E.K’nın, 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023 tarihlerinde yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun tespit edilmesi ve bu durumun evlenmeden önce öğrenilmesi üzerine, eşi K.K’ya bu durumu refraining gerekçesiyle “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, K.K’nın laboratuvar testinin HIV virüsü bakımından negatif çıktığını belirtti.

SUÇ VASFI DEĞİŞİYOR

Mahkeme, sanık E.K’nın üzerine atılı suçun niteliğinin değiştiğini ifade ederek, “kadına karşı kasten yaralama” suçu sebebiyle 10 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Dosya, itiraz sürecinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne iletildi ve burada yapılan inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulundu.

EŞİNDEN SAKLADI

İki hastanede yapılan test neticesinde pozitif teşhis edilen E.K, tedavi sürecine girdi ve ilaç kullanmaya başladı. E.K, 26 Şubat 2023 tarihinde K.K. ile evlendi. Nikah işlemleri sırasında gerekli sağlık raporunu, işlerini bahane göstererek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, HIV pozitif olduğunu eşinden sakladı. Eşi, ilaçlarını kullanırken bu durumu fark ettiğinde E.K., “Enfeksiyon nedeniyle bunları alıyorum” şeklinde cevap vermişti. K.K’nın, eşinin giysi cebinde “Hepatit B aşısı yapılması uygundur” yazılı bir not bulması sonrası, eşinin itirafı gelmiş ve yeniden yapılan test sonucu yine HIV pozitif çıkmıştı.

ŞİKAYET SÜRECİ BAŞLIYOR

K.K’nın, eşinin hastalığını kendisinden sakladığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla şikayette bulunmasının ardından E.K. hakkında bir iddianame hazırlanmıştır. İddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan dokümanlar ve Adli Tıp Kurumu raporlarıyla, sanığın iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce doğrulandığı ve tedavi süreçlerinin başladığı aktarılmıştır. İddianamede, sanığın evlenmeden önce HIV virüsünü taşıdığını bilerek eşiyle cinsel ilişkiye girdiği vurgulanmış ve “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir.