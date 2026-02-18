Nissan Qashqai e-Power Ruhsat Düzenlemesi Açıklandı

NISSAN QASHQAI E-POWER ARAÇLARINDA YENİ RUHSAT DÜZENLEMESİ

Nissan, Qashqai e-Power modelinde yapılan tahrik sisteminin ruhsatta yer alacağına dair önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, e-Power araç sahiplerinin yakıt türü kısmının güncellenmesi için noter başvurusunda bulunmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, noter masraflarının marka tarafından karşılanacağı ve bu işlemle birlikte Araç sahiplerine ek bir vergi yükümlülüğü gelmeyeceği vurgulandı.

DÜZENLEMEYİ YAPMAZSANIZ SIKINTI YAŞAYABİLİRSİNİZ

Nissan, ruhsat değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmemesi halinde araç satışı veya muayenesi sırasında sorunlarla karşılaşılabileceğini açıkladı. Bu nedenle, araç sahiplerinin belirtilen değişiklikleri zamanında yapmaları önem arz ediyor.

VERGİ İADESİ DAVASI DANİŞTAY’A TAŞINDI

Nissan Qashqai e-Power kullanıcıları, araçlardaki tahrik sisteminin içten yanmalı motor özelliklere sahip olmadığını savunarak, sadece elektrikle çalıştıklarını belirten bir dava açtı. Davacılar, ruhsatta elektrikli yazmasına rağmen Özel Tüketim Vergisi’nin alındığı dönemde içten yanmalı motorlar için geçerli olan yüksek vergi oranı olan yüzde 80 olarak tahsil edildiğini ifade etti. Davacı, yalnızca elektrik enerjisiyle hareket eden aracın yüzde 10’luk ÖTV ile vergilendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Konu Danıştay’a taşınarak, fazladan ödendiği belirtilen verginin iadesi talep edildi.

“HUKUKİ YORUM TAYİNİ GEREKİYOR”

Danıştay, davanın sonuçlanmasının ardından, araçların teknik özelliklerinin dikkate alınarak hukuki bir değerlendirilmenin gerekli olduğunu ve bunun 213 sayılı kanunun vergi hatalarının düzeltilmesine dair hükümler çerçevesinde incelenemeyeceğine karar verdi.