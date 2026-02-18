Konyaspor’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kadro Dışı Kararı

Konyaspor, Galatasaray maçı öncesinde Guilherme’nin kadro dışı bırakıldığını ve kaptanlık görevine son verildiğini açıkladı. Kulüp, 2020 yılında Polonya’nın Jagiellonia takımından transfer edilen Brezilyalı sol bek Guilherme’nin, Konya’da beş yıldır forma giydiğini belirtti. 35 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 400 bin euro olarak kaydedildi.

KONYASPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda, “Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya’nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma ise 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.