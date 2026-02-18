Romanya’da Lucescu Krizi Dünya Kupası Öncesi Büyüyor

A Milli Takım, Romanya ile kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Milliler, 26 Mart 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda rakibiyle karşılaşacak. Türkiye, bu maçı kazanması halinde final bileti alacak.

LUCECU KRİZİ ÖN PLANDA

Romanya’da ise teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili sağlık sorunları gündemde. Deneyimli hocanın yakın çevresinde bulunan Giovanni Becali, Lucescu’nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Lucescu’nun durumunun daha iyi olduğunu duydum. Yeni bir tedaviye başladı. Bazı önlemler almak istiyor. Muhtemelen ailesinden de evde kalması için baskı görüyor. Lucescu, hastaneye gittiğinde bu sağlık sorunu ortaya çıktı. Sadece bir-iki günlük bir soğuk algınlığı olsaydı sorun olmazdı. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi. İyileşmek ve en kısa sürede geri dönmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

UZMAN GÖRÜŞÜNE İHTİYAÇ VAR

Becali, Lucescu’nun yaşadığı stresin yüksek olduğunu ve uzmandan görüş alması gerektiğini belirterek, “Bu çok büyük bir stres! Dünya Kupası için play-off maçına çıkacak. Dünya Kupası’na katılmak onun hayali.” dedi. Ayrıca Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Lucescu ile ilgili alınacak kararın kısa süre içinde verileceğinin altını çizdi.

Federasyon Başkanı Burleanu, Lucescu’nun sağlığındaki durum hakkında bilgi verirken, “Bugün taburcu edilmeden önce Lucescu ile yeni bir görüşme yaptım. Sağlık durumu Cuma gününe göre herhangi bir değişime uğramadı. Dolayısıyla aynı senaryodayız. Lucescu ikinci bir tıbbi görüş almak için yurt dışına gidiyor. Böylece 20 Şubat’a kadar mart ayındaki maçlarda milli takım yedek kulübesinde yer alma olasılığı hakkında bir karar verebileceğiz.” şeklinde ifade etti.

İKİNCİ DOKTOR GÖRÜŞÜ ALINACAK

Lucescu’nun sağlık durumu üzerine açıklamalarda bulunan Burleanu, “Çok fazla ayrıntı veremem ama bugün Lucescu kendini çok iyi hissediyordu. Ancak yaşı, geçirdiği tüm bu tatsız tıbbi deneyim ve kendine olan güveninin artması göz önüne alındığında ikinci bir doktor görüşünün alması gerektiği söylendi.” dedi.

20 ŞUBAT’A KADAR KARAR ÖNEMLİ

Burleanu, Romanya Milli Takımı’nın geleceğiyle ilgili olarak da, “20 Şubat’a kadar kesin bir karar verebileceğimiz konusunda kendisiyle anlaştık. Bunun anlamı, Romanya Milli Takımı için bu çok önemli maçlara hazırlanmak üzere en uygun durumda olan bir teknik direktöre sahip olduğumuzdan emin olmaktır.” ifadelerini kullandı.