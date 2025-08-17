Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zirve Bildirisi Yayınladı

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan zirveye dair açıklama yaptı. Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır” dedi.

YENİ SÜRECİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Erdoğan, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temeli olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

