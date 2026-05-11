Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay 158. Yıldönümünde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’da gerçekleştirilen “Danıştay’ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni”ne katılım sağladı.

DANIŞTAY’IN ANLAMINA VURGU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Danıştay’ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü’nü kutlayarak, hukuk devletinin tanımının önemine dikkat çekti. “Hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organları ile devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır.” diyen Erdoğan, idari yargının vatandaşın haklarını arayacağı güvenli bir yol olduğunu vurguladı.

İDARİ YARGI VE DEVLETİN TEMELİ

Hukukun yapısının ve meşruiyetinin evrensel nitelikteki haklar ve özgürlüklerden kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, idari yargının devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide denge unsuru olduğunu söyledi. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışının devlet felsefesinin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

HUKUK DEVLETİNİN EŞİTLİĞİ

Modern anlamda hukukun, devletin merkezi bir noktası olarak herkes için eşit bir ışık kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, “Hukuk devletinde kimse için korku yoktur.” diyerek, hukukun asıl unsurunun millet olduğunu vurguladı. Ayrıca, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verildiğini, cumhur ile cumhuriyet arasındaki engellerin ortadan kaldırıldığını ifade etti.