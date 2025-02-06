Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgelerini Yeniden İnşa Ediyoruz

DEPREM FELAKETİ VE ANMA TÖRENLERİ

6 Şubat 2023 tarihinde, 11 ilimiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve en az 35 bin bina yıkıldı. Felaketin yarattığı büyük acının üzerinden iki yıl geçti. Depremin etkilediği kentlerde anma törenleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da gerçekleştirilen “Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı”na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar; 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde 53 bin 737 kardeşimize rahmet niyaz ediyor.

DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN DİZAYN EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gün hem 6 Şubat gecesinin acısını hatırlıyor hem de deprem bölgesini ayağa kaldırmanın gururunu taşıdığını belirtmekte. Sabırla ve azimle çalıştıklarının altını çizerek, “14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illere göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı” şeklinde konuştu. Bu zorlu tabloya karşı devlet ve millet olarak ümitsizliğe kapılmadıklarını, gece gündüz çalışarak devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Depremin ilk anından itibaren 650 bin personeli sahaya gönderdiklerini ve tüm kurumların afet sahasına yönlendirildiğini ifade etti.

DEVLETİN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla ‘devlet nerede?’ diye soranlara, ‘devlet halkının yanında’ cevabını verdik” diyerek, devleti evsiz kalan ailelerin yanında gösterdiklerini dile getirdi. Devletin, deprem turistlerinin bölgeden ayrılmasından sonra, iki yıl boyunca gece gündüz süren inşa ve ihya çalışmalarıyla görev yaptığını vurguladı.

YATIRIM VE İNŞA ÇALIŞMALARI

Bölgeye 2.6 trilyon lirayı aşan yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, yıl sonuna kadar toplam 453 bin konut inşa etmeyi ve evine girmeyen ya da iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşın bile kalmamasını hedeflediklerini ifade etti. 11 ilimizde derslik sayısı 132 bin 168’e ulaştı. Diğer yandan, orta hasarlı 13 okul güçlendirilirken 13 bin yeni derslik inşa ediliyor. Deprem bölgesinin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiği belirtiliyor. Ayrıca 8 ilde 335 km bağlantı yolunun ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. Hatay Havalimanı’nın uçuş pistinin yapım çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesinde 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı ve toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşasını sürdürüyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 11 bin kişiye 1 milyar liralık ödeme yapıldığı duyuruldu.