Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Gözyaşları İçinde İmtihan Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da önemli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak partisinin grup toplantısına katılarak burada etkileyici mesajlar verdi. Ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada dünyada gözyaşlarının hakim olduğunu ve bazı ülkelerin bu gerçekliği görmezden geldiğini ifade etti.

GÖZYAŞI HER YERDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, “Başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz” dedi. Medeniyetin adalet ve eşitlikten bahseden bazı güçlerinin gerçek yüzlerini bugün gördüğünü belirtti. “Kundaktaki bebekler savunmasız siviller vahşide katlediliyor” ifadelerini kullandı.

BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zor süreçte Kur’an’a ve sünnete sıkı sıkıya sarılmanın önemine dikkat çekti. “Birbirinize güvenmekten destek olmaktan başka yolumuz yoktur” diyen Erdoğan, gereksiz tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Birbirinize düşmeyin, kin beslemeyin” şeklinde uyarılarda bulundu.

MİLLETİN EVİNE HOŞ GELDİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül törenine katılan misafirlere hitaben, “Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum” diyerek katılımcıları selamladı. Törende yer alanlara teşekkür eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmayı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür ederek, “Bu muhteşem yarışmayı 11. kez başarıyla tertipleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Finalin geçtiğimiz pazar günü Diyarbakır’da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, yarışmada ödül kazanacak hafızları da kutladı.

HOCA VE ALİMLERE SEVGİLERİMİ SUNUYORUM

Erdoğan, dinin özünü ve değerlerini yaymak için çalışan hocalara da selam gönderdi. “Ömrünü ilme, insan yetiştirmeye adayan tüm hocalarımıza buradan en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

İYİ OLANLARIN YOLUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafızlar ve karilerin, “Bu yol sabredenlerin yoludur” diyerek, bu sürecin iman ve azimle devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, bu yolun en nihayetinde birleşim ve haşr için olduğunu kaydetti.

BU YOLLAR BİRLEŞİYOR

Erdoğan, merhum üstatların yoluna da vurgu yaparak, “Bu yollar sonunda ana yolda birleşir” dedi. “O yol ki Kur’an yoludur, hakikat yoludur, hakikat uygarlığı olan İslam’ın yoludur” ifadeleriyle bu manevi yolculuğun önemine dikkat çekti.

GEÇMİŞLERİMİZİ UNUTMUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte bu yolda emeği geçen büyük şahsiyetleri rahmetle andığını belirterek, onların ruhlarının şad olmasını dileyerek, “İnşallah bizleri sırat-ı müstakim üzere olmaya yönlendirsin” ifadesinde bulundu.

ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların iyi yetiştirilmesi gerektiğine dair bir hadis hatırlatarak, “Kur’an hafızları, kıyamet gününde peygamberlerle birlikte olacaktır” diyerek, hafızlık eğitiminin önemini vurguladı. Son olarak, “Kur’an-ı Kerim’i okuyan, öğrenen, öğreten, hıfzeden tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” diyerek, katılımcılara teşekkür etti.