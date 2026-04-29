Mezarını Kazıp Bankaya Götürdü: Şaşırtan Olay

mezarini-kazip-bankaya-goturdu-sasirtan-olay

59 YAŞINDAKİ BİR ADAM KIZ KARDESİNİN İSKELETİYLE BANKAYA GİTTİ

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yer alan Keonjhar bölgesinde yaşayan 59 yaşındaki Jitu Munda, hayatını kaybeden kız kardeşinin banka hesabındaki 20 bin rupiyi (yaklaşık 9.500 TL) çekebilmek amacıyla kardeşinin iskeletini plastik torba içinde bankaya götürdü.

Jitu Munda, 26 Ocak 2026’da yaşamını yitiren kız kardeşinin hesabındaki parayı almayı hedefledi. Ancak banka yetkilileri, parayı çekebilmesi için hesap sahibinin fiziksel olarak şubede bulunması ya da yasal mirasçı olduğuna dair belgeler sunması gerektiğini belirterek Munda’nın isteğini geri çevirdiler. Durum karşısında öfkeye kapılan Munda, kardeşinin kalıntılarını mezarından çıkararak yaklaşık 3 kilometre mesafe taşıyıp bankaya gitmeye karar verdi.

Şubeye defalarca giden Munda, banka yetkililerinin kendisini dinlemediğinden ve kardeşinin kendisi ile birlikte bankaya getirilmesini istemelerinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Munda, “Kardeşimi bankaya getirmemi istediler. Bu nedenle mezarı açtım” ifadelerini kullandı.

Miras belgelerini incelediğinde, hesap sahibinin belirlemiş olduğu mirasçının da ölmüş olduğunu öğrenen Munda, bu durumda mevduat üzerindeki tek hak sahibinin kendisi olduğunu düşündü. Ancak yasal süreçlerin karmaşıklığı ve iletişim eksikliği sebebiyle paranın kendisine verilemediği gözlemlendi. Cevap alamayan Munda, çareyi mezarı açmakta buldu.

Hukuk sürecinin karmaşıklığına dair bilgi eksikliği olan Jitu Munda, polisin müdahalesi sayesinde ödemesinin yapılacağına dair güvence aldı. Bankaya getirdiği iskelet, polis nezaretinde yeniden mezara gömüldü.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan banka temsilcileri, ölen bir müşterinin fiziksel varlığının talep edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Munda’nın sarhoş bir halde bankaya gelerek huzursuzluk çıkardığı ve kardeşinin kalıntıları ile problem yarattığı iddiaları yer aldı. Yerel yönetim ise Munda’ya en kısa sürede ödeme yapılabilmesi için banka yönetimine kesin talimat verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

