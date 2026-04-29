Trendyol Süper Lig 33. Haftasında Derbi Tarihi Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek derbi mücadelesi, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak.

TÜM MAÇLAR AYNI ZAMANDA OYNANACAK

Bu haftaki tüm mücadeleler aynı gün ve saatte gerçekleştirilecek. 33. hafta programı şu şekilde sıralandı:

9 Mayıs 2026 Cumartesi

Gençlerbirliği – Kasımpaşa (20.00) Eryaman Stadyumu

Kocaelispor – Fatih Karagümrük (20.00) Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Eyüpspor – Çaykur Rizespor (20.00) Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Corendon Alanyaspor – Kayserispor (20.00) Alanya Oba Stadyumu

RAMS Başakşehir FK – Samsunspor (20.00) Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Göztepe – Gaziantep FK (20.00) Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

Tümosan Konyaspor – Fenerbahçe (20.00) MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

Galatasaray – Antalyaspor (20.00) Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Beşiktaş – Trabzonspor (20.00) Beşiktaş Park