Derbi Sonrası PFDK Sevkleri Duyuruldu

26 Nisan tarihinde gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK’ya sevk kararları duyuruldu.

EDERSON TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe futbolcusu Ederson, disiplinsizlik gerekçesiyle tedbirli bir şekilde PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin yayımladığı açıklamada, “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakada “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle de 36. madde uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN SEVKLER

Aynı açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle 49. madde ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle 46. madde ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi doğrultusunda PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” bilgisi de verildi. Ek olarak, Fenerbahçe’nin mücadelenin “saha olayları” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

DERBİDE NELER OLDU?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Fakat, penaltıyı kullanmaya hazırlanan Ederson, hakemin uyarısına rağmen kalesine geçemedi ve 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışına gönderildi, böylece takımını 10 kişi bıraktı. Kaptan Ederson’un bu hareketi, karşılaşmaya damgasını vurdu.