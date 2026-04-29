Fenerbahçe’de Ederson Krizi Derinleşiyor

Fenerbahçe’de derbi sonrası yaşanan mağlubiyet, krizi derinleştiriyor. Takımın teknik direktörü Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından, kaleci Ederson hakkında gündeme gelen iddialar dikkat çekiyor.

DERBİ PERFORMANSI TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

Karşılaşmada kırmızı kart görmesiyle gündeme oturan Ederson’un saha içindeki davranışlarının planlı olduğu iddia ediliyor. VOLE yorumcusu Serkan Akkoyun, Brezilyalı kalecinin Rizespor maçının ardından menajerine “Bana kulüp bul” şeklinde talimat verdiğini öne sürdü. Akkoyun, Ederson’un derbideki tutumunun tesadüfi olmadığına, oyuncunun bilerek kendini oyundan attırmayı hedeflediğine inandığını savundu. VAR monitörüne yönelik olan tepkisinin ise ceza almayı artırma amacı taşıdığı iddiaları da gündemde.

AYRILIK HEDEFİ ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre Ederson’un niyetinin sezonu erken kapatıp takımdan ayrılmak olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun VAR kabinine yönelik sert hareketini kabul etmesi, bu durumu güçlendiren bir unsur olarak değerlendiriliyor.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ederson’un sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılmasının beklendiği aktarılıyor. Suudi Arabistan’dan ciddi alıcıların bulunduğu tecrübeli kalecinin yeni adresinin bu ülke olabileceği öngörülüyor. Transfer Feed’teki haberde ise Al Hilal’in devreye girerek yüksek maliyetli bir teklif hazırlığında olduğu ve transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

YÖNETİM CEZA VERDİ

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi Ederson’un derbideki davranışları yüzünden para cezası uyguladı. Oyuncunun kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağı konusunda henüz bir netlik yokken, yönetimin disiplin konusunda taviz vermeyeceği vurgusu yapıldı.

