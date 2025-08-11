Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Eylem Planı Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı Beştepe’de yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal bahis konusuna değinerek önemli açıklamalarda bulundu. “Bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz” diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısının öncülüğünde kapsamlı bir eylem planı hazırlandığını belirtti.

SANAL BAHİS BAĞIMLILIĞINDA ÜRKÜTÜCÜ ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijitalleşmenin artmasıyla yeni tehditlerin ortaya çıktığını vurguladı. Bağımlılık türlerinin çeşitlendiğini belirten Erdoğan, “Son dönemlerde sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığı ürkütücü boyutlara ulaşmıştır” dedi. Erişim kolaylığı ve internetin denetim zorluğunun bu durumu daha da yaygınlaştırdığını ifade etti. Yeşilay’ın son verilerine göre çevrimiçi kumar ve bahis bağımlılığının, diğer bağımlılık türlerini geride bıraktığını açıkladı. Ayrıca, suç örgütlerinin buradan oldukça fazla kazanç sağladığını da ekledi.

KAPSAMLI EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Hükümetin bu sorunun üstesinden kararlılıkla geleceğini söyleyen Erdoğan, “Ocakları söndüren, aileleri parçalayan, milli bünyemizi içerden çökerten bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz” şeklinde konuştu. Sorunun güvenlik boyutunu da ele alacaklarını belirtti. Emniyet ve istihbarat birimlerinin yanı sıra yargı ve MASAK’ın titiz bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yardımcısının liderliğinde sosyal ve sağlık boyutlarını kapsayan kapsamlı bir eylem planı hazırlandığını söyledi.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Erdoğan, sanal kumar ve bahis sorunuyla mücadelenin önemli olduğunu belirterek, “Daha fazla can yanmadan devlet, sivil toplum ve siyaset el ele vererek bu illetin önünü kesmemiz gerekiyor” dedi. Yasa dışı dijital suçlarla ilgili her adıma karşı çıkanların bu mücadelede aynı yanlışa düşmemesi gerektiğini dile getirdi. Aksi takdirde bu durumun toplumca ağır bedellere mal olacağını söyledi ve “Rabbim yar ve yardımcı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.