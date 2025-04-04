Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomiye Karşı Kampanya Kabul Edilmez”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRILARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin boykot çağrılarına tepki gösterdi: “2 Nisan’da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, çok daha hareketli bir süreç geçirdi.” şeklinde konuştu.

ABD ZİYARETİNE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili olarak “Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Görüşmeler söz konusu.” açıklamasını yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE VE İMRALI SÜRECİ

Cumhurbaşkanı, terörle mücadele konusunda “Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine.” dedi.

EKONOMİK MANİPÜLASYONLARA KARŞI HALKTAN DESTEK

Ekonomiyle ilgili manipülasyonlara değinen Erdoğan, “Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.” ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP lideriyle yapılan görüşmeye ilişkin Erdoğan, “Devlet Bey ile telefon görüşmesi yaptım. Sayın Bahçeli sorduğumda ‘Sağlığım iyi.’ dedi. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” şeklinde konuştu.