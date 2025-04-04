Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye Karşı Kampanya Kabul Edilmiyor

CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

ABD ZİYARETİ GÜNDEMDE

“Henüz bir tarih belirlemedik, görüşmeler söz konusu” diyen Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin detay paylaşmadı.

TERÖRLE MÜCADELE VE İMRALI SÜRECİ

“Süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine ilerliyor” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, terörsüz bir Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

“2 Nisan’da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, çok daha hareketli bir süreç yaşandı” diyen Erdoğan, ekonomiyi sabote etmeye yönelik kampanyaların halk tarafından destek görmediğini belirtti: “Milletimiz bu oyunları bozuyor, aksine daha fazla alışveriş yapıyor.”

DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

“Az önce Sayın Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptım. Rabbim sağlık versin, çünkü yapacağımız daha çok iş var” şeklinde konuşan Erdoğan, MHP Genel Başkanı’nın sağlık durumuna ilişkin, “Kendisine sorduğumda ‘Sağlığım iyi’ yanıtını aldım” dedi.

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