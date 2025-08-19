Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’le yazdı

ERDOĞAN’DAN İNSANİ YARDIM GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle El Pais Gazetesi’nde bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” sözleriyle paylaştığı makalede, barış, güvenlik ve ortak refahın halklar arasında saygı, adalet ve samimiyet temelli bir iş birliği anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, “Türkiye ile İspanya, Akdeniz’in iki ucunda yer alan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz vermektedir.” ifadesini kullandı. Erdoğan, iki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da önemli bir ivme kazandığını vurguladı. İspanya’nın Türkiye’nin NATO’daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu dile getirerek, Adana’da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bunun en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

İNSANLIĞI SARSAN GÖRÜNTÜLER

Erdoğan, “Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır.” diyerek, 300 milyondan fazla insanın temel insan ihtiyaçlarından yoksun olmasının en acı gerçek olduğunu belirtti. Bu durumun insanlığın vicdanını sarsan bir hakikat olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin tarihi insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya yardım elini uzattığını vurguladı. “Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyamızın yanı sıra Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a ve Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım faaliyetlerini uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde fedakârca yürütmektedir.” dedi.

GAZZE’DE YAŞANAN DRAM

Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı kuşatmaya dikkat çekti. “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır.” diyen Cumhurbaşkanı, 7 Ekim tarihinden bu yana 61 binden fazla masum insanın hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun kalmasını tarihe kara bir leke olarak değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını ve UNRWA’ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânların seferber edileceğini vurguladı.

DAYANIŞMA VE ORTAK HEDEF

Erdoğan, insani yardımın derin bir empati ve insanlık bilincinin bir sonucu olarak tanımladığı en yüce diplomasi biçimi olduğunu dile getirdi. Türkiye ve İspanya’nın, Akdeniz’in iki yakasında evrensel değerlere bağlı dostlar ve güçlü müttefikler olduğunu ifade etti. NATO çatısı altında yürütülen afet tatbikatları, düzensiz göçmenlere yapılan insani yardımlar ve zor zamanlarda verilen destekler, bu kardeşliğin somut örnekleri arasında yer alıyor. Dayanışma ruhunun iki halkı güçlü bir gönül birliğine taşıdığını belirten Erdoğan, “İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.