Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji Yatırımları İçin Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde değerlendirmelerde bulundu. Son dönemlerde yapılan petrol ve doğal gaz keşiflerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, “Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.” şeklinde konuştu.

ENERJİDE YENİLENECEK KAYNAKLARIN ÖNCÜLÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Aziz milletim, Enerji Bakanlığı’mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoş geldiniz.” diyerek katılımcılara hitap etti. Enerji alanında sağlanan ivmeyi herkesin kabul ettiğini ifade eden Erdoğan, “Bu yatırımları ülkemize kazandıran firma ve kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi. Enerjinin artık uluslararası güvenlik meselelerinin bir parçası olduğunu dile getiren Erdoğan, “Enerji talebimizin artmasıyla birlikte kaynaklarımız azalıyor.” ifadesini kullandı.

AVRUPA’DAKİ DENGE VE GÜVENLİK

Enerji talebinin hızla yükseldiğini, bunun yanında enerji kaynaklarının azalmasının önemli bir sorun olduğunu belirten Erdoğan, Avrupa’daki enerji kesintilerine de dikkat çekti. Mevcut durum, enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. “Gelecekte enerjiye olan ihtiyaç artarak devam edecek.” diyen Erdoğan, “Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyet değişmeyecek.” uyarısında bulundu. Türkiye’nin enerjiyi iş birliği ve çıkarların uzlaşması ile değerlendirdiğini söyledi ve “Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ

Yenilenebilir enerjinin önemi ve Türkiye’nin bu alandaki hedefleri üzerine de konuşan Erdoğan, “Enerjide talebin 2035’e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. Hedefimiz yenilenebilir enerji ile ülkemizi net ihracatçı yapmak.” şeklinde belirtti. 2005 yılında sıfır olan güneş enerjisi gücünün günümüzde 21 bin 803 megavata ulaştığına vurgu yaptı. Rüzgar ve güneş enerjisinde toplam kapasiteleri 120 bin megavata çıkarmayı planladıklarını belirgen Erdoğan, bu alanda 80 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ifade etti.

YATIRIMCILARA DESTEK

Yatırımcıların karşılaştığı sıkıntılara da değinen Erdoğan, izin sürelerini kısaltarak projelerin hızla hayata geçmesini sağlayacaklarını söyledi. “Bütün bu rekorların, gelişmelerin muhalefetin gündeminde yer almıyor.” diyen Erdoğan, karşılaşılan sıkıntılara rağmen Türkiye’nin enerjisini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. 2024 yılında Türkiye’nin 81 ilinde toplam değeri 5 milyar dolar olan 6 bin 182 elektrik üretim santralinin devreye alınacağını açıklayarak, yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasitesinin 23.8 teravat saat olduğunu ve bu yatırımların sağladığı tasarrufun da 1.3 milyar dolar olduğunu ifade etti.