Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Yatırımlarını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Son birkaç yılda yapılan petrol ve doğal gaz keşiflerinin ayrıntılarına dikkat çeken Erdoğan, “Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük.” şeklinde konuştu.

ENERJİ ALANINDA YENİ İVME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Aziz milletim, Enerji Bakanlığı’mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoş geldiniz.” diyerek sözlerine başladı. Bu anlamlı törene katılan katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, Türkiye’nin enerji alanında farklı bir ivme kazandığını vurguladı. Törenle hayata geçen yatırımların ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları gerçekleştiren firma ve kurumlara da tebrikler sundu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İTHALATINI DÜŞÜRECEK HEDEFLER

Enerji talebinin 2035 yılına kadar yüzde 50 artacağını belirten Erdoğan, “60-100 milyar dolarlık enerji faturamız var. Bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmaktır hedefimiz.” ifadelerini kullandı. Yenilenebilir enerjinin, hedeflerine ulaşmaları için en önemli sac ayaklarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında dünya genelinde 11. sırada bulunduğunu aktardı. “2005’te hiç olmayan güneş enerjisi gücümüz 21 bin 803 megavata ulaştı.” diyen Erdoğan, hedeflerinin rüzgar ve güneş enerjisini 120 bin megavata çıkarmak olduğunu ifade etti.

REKABET VE GÜVENLİK MESLELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji talebinin arttığı dönemde enerji kaynaklarının eridiğini ve dünya genelinde çevre kirliliği sorunlarının yaşandığını kaydetti. Gelişmiş ülkelerin de enerji politikalarını bu gerçekliklere göre şekillendirdiğini vurguladı. Avrupa’daki enerji kesintilerinin, enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, “Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülmekte ve birer beka meselesine dönüşmüştür.” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMLAR ŞİMDİDEN SONUÇ VERİYOR

Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santralinin devreye alınacağını belirtti. Toplam değerinin 5 milyar doları bulacağını ifade eden Erdoğan, yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesinin 23.8 teravatsaat olduğunu ve bu yatırımların sağladığı tasarrufun 1.3 milyar dolar olduğunu söyledi. Sürdürülebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeye devam edeceklerini belirterek, gelecekte Türkiye’nin enerji alanındaki gelişmelerinin önemine vurgu yaptı.