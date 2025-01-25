Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir Kongresinde Konuştu

ERDOĞAN, PARTİ KONGRESİNDE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de düzenlenen 8. olağan il kongresinde önemli açıklamalar yapıyor. Partisinin üst düzey yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Erdoğan, kongrenin Türk siyasetinde anlamlı bir yer tutacağını ifade ediyor.

SİYASİ HEDEFLER VE VİZYON

Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin geleceğine yönelik planlarını ve hedeflerini sıralıyor. “Bizim hedefimiz, Türkiye’yi her alanda daha ileri götürmek ve milletimize en iyi hizmeti sunmaktır” diyor. Ayrıca, partiye olan bağlılıklarını ve birlikteliklerinin önemini vurguluyor.

PARTİ İÇİ BİRLİK VURGUSU

Kongrede, parti içi dayanışmanın zayıflamaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde başarımız artacaktır” şeklinde konuşuyor. Bu bağlamda, teşkilatların bu birliği sağlaması gerektiğini belirtiyor.