Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiyopya Ziyareti Ve İkili İlişkiler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ziyaretinin ardından yurda döndü. Uçakta bulunan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı’nın mesajlarını aktardı. Ziyaretine dair genel bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Etiyopya’yı yaklaşık 11 yıl aradan sonra ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum.” ifadelerini kullandı. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar, savunma sanayi, özellikle enerji, ulaşım ve daha birçok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, “1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli adımları ele aldık. Türk yatırımlarının artırılması konusundaki fırsatlara değindik. Ekonomi ve enerji alanlarında belgelere imza attık.” dedi.

ETİYOPYA ZİYARETİNDEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta Terörsüz Türkiye süreci, ABD-İran gerginliği, Türkiye’nin AB güvenlik mimarisindeki rolü ve iç politikada özellikle CHP ile yaşanan gerginlikler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Orta Doğu’da olduğu gibi Afrika’da da bir çok ülkenin barış ve bütünlüğü için masada ve sahada ciddi bir mücadele verdiğini ifade etti. Türkiye’nin bu mücadelede destek bulan ülkelerin olup olmadığını sordu. Erdoğan “Milletçe tarihimizin hiçbir döneminde bizler sömürgeci olmadık. Afrika’daki insanları kardeşimiz, dostumuz olarak gördük” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin Afrika politikasında karşılıklı saygı ve eşit ortaklık esası olduğunu vurguladı.

BARİŞ DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYORUZ

Erdoğan, Türkiye’nin barış diplomasi adımlarının başarısının arkasında bu bakış açısının etkili olduğunu söyledi. “Barışın lafla değil, iradeyle tesis edileceğini biliyor ve ona göre adımlar atıyoruz” diyerek Türkiye’nin bu konuda muktedir olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Afrika ile ilişkilerini artırmayı ve ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmeyi hedeflediği belirtildi. Erdoğan, büyükelçilik sayısının 44’e yükseldiğini dile getirirken, Türk yüklenicilerin kıtada 100 milyar doları aşan projeleri üstlendiğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK POLİTİKALARI

“SDG” yani Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye yönetimi arasında varılan uzlaşmanın “Terörsüz Türkiye” sürecindeki önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Erdoğan, bu sürecin hızlanacağının müjdesini verdi. Türkiye’nin, Suriye’ye de bu iradenin yansıdığını ve terörün ortadan kaldırılması için çabaların devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, gerçekten emin adımlarla Suriye’de yola devam ediyor” diyerek hukuki ve toplumsal boyutlara da dikkat çekti.

İRAN ÜZERİNE DİPLMASİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran konusundaki Türkiye’nin arabuluculuk çabalarının önemine değindi. “İran ile ABD arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin İran konusundaki askeri müdahaleye karşı olduğunun altını çizerek, “Diplomasi kapısı açık olduğu sürece ümit vardır” değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANTISI

Gazze ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun kalıcı istikrar ve barışa katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu toplantıya katılacağını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ülkeyi temsil edeceğini açıkladı.

NATO TATBİKATINDA TÜRKİYE’YE VURGU

Türkiye’nin F-16’larının Baltık hava sahasını korumak üzere göreve çağrılması ve NATO tatbikatlarındaki başarısının altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik mekanizmalarında yer alması gerektiğini vurguladı. Türk ordusunun NATO içindeki en büyük ordulardan biri olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliğinin sağlanamayacağını ifade etti.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik nefret söyleminin, toplumsal değerlerin Anayasal güvence altına alınması ihtiyacını gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili henüz bir takvim bulunmadığını, hazırlıkların titizlikle sürdüğünü açıkladı.

CHP’YE SERT TEPKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin bugüne dek uyguladığı tehdit dili ve iç çekişmelere dair eleştirilerini artırarak sürdürdü. Ayrıca, CHP’nin politikalarının içinde bulunduğu karmaşık durumun açıklanmasının zor olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bizim yaptığımız bu. Geri adım atmak yok” diyerek partisinin duruşunu net bir şekilde ifade etti.

NÜFUS ARTIŞI ÜZERİNE MÜJDELER

Erdoğan, ülkenin nüfus kaybıyla ilgili kaygılarını dile getirerek, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi konusundaki önemli adımları duyurdu. Nüfusun artış hızının korunması için çalışmalara hız verileceğini belirten Erdoğan, aileyi toplumun çekirdeği olarak tanımlayarak bu konudaki tedbirlerin şart olduğunu vurguladı.