Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze İnsani Çöküşte

ERDOĞAN’DAN GAZZE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’de kaleme aldığı makalede İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Saldırılara karşı duyduğu rahatsızlığı ifade eden Erdoğan, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.” şeklinde konuştu. Gazze’deki trajedinin giderek derinleştiğini belirten Erdoğan, “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir.” dedi.

İNSANİ FELAKET VE YOK ETME POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı, “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında 61 bini aşkın Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” şeklinde değerlendirme yaptı.